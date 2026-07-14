Σκηνικό από το «The Town» στην Πετρούπολη: Διάρρηξη με ιμάντες, πυροσβεστήρες και... βροχή από γλάστρες

Μια απίστευτη ληστεία που θυμίζει χολιγουντιανή ταινία δράσης εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στην Πετρούπολη. Μια καλά οργανωμένη, πολυμελής σπείρα ξάφρισε κοσμηματοπωλείο της περιοχής, μετατρέποντας μια ήσυχη γειτονιά σε πεδίο μάχης μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά.

Οι κάτοικοι, έντρομοι αλλά και εξοργισμένοι, παρακολουθούσαν από τα μπαλκόνια τους τη θρασύτατη επιχείρηση των κακοποιών, οι οποίοι έδρασαν σαν επαγγελματίες, χωρίς να πτοηθούν από τις αποδοκιμασίες.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αυτοκίνητα με τους δράστες σταμάτησαν έξω από το κοσμηματοπωλείο. Στόχος τους ήταν τα βαριά, προστατευτικά ρολά ασφαλείας του καταστήματος. ρχικά, οι δράστες προσπάθησαν να σηκώσουν τα ρολά χειροκίνητα, αλλά εκείνα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικά.

Αμέσως, έθεσαν σε εφαρμογή το εναλλακτικό τους σχέδιο,έδεσαν τα ρολά με ειδικούς ιμάντες και τα συνέδεσαν με το πίσω μέρος του ενός αυτοκινήτου, επιχειρώντας να τα ξηλώσουν με τη δύναμη του κινητήρα.

Ο θόρυβος ξεσήκωσε ολόκληρη τη γειτονιά. Οι κάτοικοι άρχισαν να φωνάζουν και να αποδοκιμάζουν έντονα τους διαρρήκτες, προσπαθώντας να τους σταματήσουν με κάθε τρόπο. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τους εμποδίσουν, άρχισαν να εκτοξεύουν από τα μπαλκόνια τους γλάστρες, ακόμα και τραπέζια!

Ωστόσο, οι δράστες δεν έδειξαν να συγκινούνται. Για να καλύψουν τα ίχνη τους και να εμποδίσουν την ορατότητα των κατοίκων αλλά και των περαστικών, ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες, «πνίγοντας» ολόκληρο τον δρόμο σε ένα πυκνό, λευκό σύννεφο καπνού.

Μέσα στο χάος και τον καπνό, τουλάχιστον τέσσερις από τους κακοποιούς κατάφεραν να εισβάλουν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Με γρήγορες, απόλυτα συντονισμένες κινήσεις, άρπαξαν ό,τι πολύτιμο βρήκαν στις προθήκες. Η όλη επιχείρηση –από τη στιγμή που έφτασαν τα αυτοκίνητα μέχρι τη στιγμή που οι δράστες έγιναν άφαντοι– διήρκεσε μόλις 4 λεπτά.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας εξονυχιστικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.