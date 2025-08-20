Σκόπελος: Σωτήρια επέμβαση εθελόντριας έσωσε ηλικιωμένο από πνιγμό

Ένα ακόμη περιστατικό πνιγμού που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο αποτράπηκε την τελευταία στιγμή στη Σκόπελο, εν μέσω αυξημένων περιστατικών πνιγμών στη χώρα αυτό το καλοκαίρι — με τους ηλικιωμένους να βρίσκονται σε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το gegonotanews, το απόγευμα της 19ης Αυγούστου, ηλικιωμένος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Γλώσσας Σκοπέλου.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την κόρη του, η οποία με τη βοήθεια λουόμενων τον ανέσυρε στην ακτή.

Καθοριστική ήταν η παρουσία της εθελόντριας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, Θεοδώρας Παχατουρίδου, η οποία έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Μετά από τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ο ηλικιωμένος άρχισε να αναπνέει ξανά.

Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον ασθενή αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου.

Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου και τελικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται