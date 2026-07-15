'Ενα ανησυχητικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Σκόπελο καθώς φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το STAR, το παιδί ξύπνησε διαμαρτυρόμενο για πόνο στο χέρι του και αμέσως μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Εκεί οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για δάγκωμα φιδιού και εκτιμήθηκε ότι πρέπει να διακομιστεί στο νοσοκομείο Βόλου.

Μαζί με τον 8χρονο ταξίδεψαν οι γονείς του, καθώς και γιατρός του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου, ο οποίος τον συνόδευσε καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής.

Περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί από το λιμάνι του Βόλου και το μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου.

Παρά το έντονο δάγκωμα, οι γιατροί του έδωσαν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και πήρε εξιτήριο.