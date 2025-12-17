«Σκωτσέζικο ντουζ» στους αγρότες από τον ΕΛΓΑ: Πήραν πίσω τα χρήματα της ενίσχυσης

Ψυχρολουσία για μεγάλο αριθμό αγροτών που περίμεναν να λάβουν από χθες την υπόλοιπη ενίσχυση του ΕΛΓΑ. Αντ' αυτού όμως είχαν να τους έχει γίνει παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς!

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης, αυτό οφείλεται σε τεχνικό λάθος το οποίο θα διορθωθεί εντός της ημέρας. «Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.

Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά. Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση από το Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το σχόλιο του ο γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα το πρωί στον ΣΚΑΪ που σημείωσε πως «Ο ΕΛΓΑ έστειλε τη δέσμευση του ποσού ενώ δεν είχαν μπει οι επιδοτήσεις».

«Λάθος» μετά τα μέτρα για τους αγρότες

Ωστόσο, η στιγμή που έγινε το «τεχνικό λάθος» εγείρει ερωτήματα. Όταν μάλιστα λίγες ώρες νωρίτερα η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει μέτρα για την ελάφρυνση των αγροτών.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές.

Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

«Βασιζόμενοι στο διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

