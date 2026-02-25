Σκύρος: Άνδρας που του είχαν διαγνώσει πνευμονία πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς άφησε ένας 46χρονος άνδρας, έπειτα από μια περιπέτεια υγείας που ξεκίνησε με έντονο πόνο στο στήθος και, σύμφωνα με καταγγελίες της οικογένειάς του, δεν αξιολογήθηκε εγκαίρως.

Ο 46χρονος μετέβη την Παρασκευή (20/2) στο Κέντρο Υγείας Σκύρου, αναφέροντας πόνο στο στήθος. Όπως υποστηρίζουν συγγενείς του, η γιατρός που τον εξέτασε φέρεται να διέγνωσε πνευμονία, να του συνταγογράφησε φαρμακευτική αγωγή και να του συνέστησε να μεταβεί στην Κύμη για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τις ίδιες καταγγελίες, η γιατρός φέρεται να του είπε «τέτοια ώρα ήρθες;», με τη θεία του 46χρονου να δηλώνει στο Mega ότι «του έδωσε Xozal και τον έδιωξε». Η ίδια ανέφερε πως δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη γιατρός φέρεται να απευθύνεται με παρόμοιο τρόπο σε ασθενή.

Το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την οικογένεια, ο άνδρας συνέχισε να υποφέρει από πόνους στο στήθος, ενώ τη Δευτέρα η κατάστασή του επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας έντονη δύσπνοια. Επιβιβάστηκε σε πλοίο με προορισμό την Κύμη, ωστόσο, όπως περιγράφεται, ο υποπλοίαρχος διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση και έδωσε εντολή να επιστρέψει στο ιατρικό κέντρο, συνοδευόμενος από μέλος του πληρώματος, καθυστερώντας μάλιστα τον απόπλου.

Τελικά, ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί έμφραγμα. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, κατέληξε από ανακοπή καρδιάς.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ οι καταγγελίες των συγγενών αναμένεται να τεθούν υπό διερεύνηση.