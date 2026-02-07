Υπεράνω κάθε υποψίας θεωρούνταν ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία και κατηγορείται ότι διοχέτευε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικές με τηλεπικοινωνίες, ψηφιακά συστήματα και ηλεκτρονικές εφαρμογές στην Κίνα.

Ο 54χρονος αξιωματικός, διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, διέθετε ιδιαίτερα ισχυρό βιογραφικό, πολυετή εμπειρία και υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση, ενώ είχε υπηρετήσει σε κομβικές και νευραλγικές θέσεις.

Ακριβώς λόγω αυτού του προφίλ, φέρεται να αποτελούσε ιδανικό πληροφοριοδότη για χώρα εκτός ΝΑΤΟ, καθώς είχε εξειδίκευση σε κρυπτογραφημένα συστήματα, ηλεκτρονικό πόλεμο και προηγμένες τεχνολογίες άμυνας. Ως διοικητής είχε και επιτελικό ρόλο, με πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες και επιχειρησιακά προγράμματα της Πολεμικής Αεροπορίας, στα οποία συμμετείχε ενεργά ως πιστοποιημένος στο ΝΑΤΟ αξιωματικός τηλεπικοινωνιών.

Στο μικροσκόπιο δεύτερο πρόσωπο και δύο απόστρατοι

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι Αρχές ερευνούν ακόμη ένα πρόσωπο «κλειδί», καθώς και δύο απόστρατους αξιωματικούς. Ο 54χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομο που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των ερευνών, με την ΕΥΠ και τη Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το προφίλ του πριν προχωρήσουν σε επόμενες κινήσεις.

Παράλληλα, στο στόχαστρο έχουν τεθεί δύο απόστρατοι που διατηρούσαν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα και παρόμοιες επαφές με εκείνες του σμηνάρχου. Οι Αρχές κινούνται με προσεκτικά βήματα, προκειμένου να στοιχειοθετήσουν πλήρως το κατηγορητήριο πριν προχωρήσουν σε τυχόν νέες συλλήψεις.

Υπό παρακολούθηση από τον Οκτώβριο

Οι πρώτες ενδείξεις ότι ο 54χρονος ενδέχεται να δρα κατασκοπευτικά έφτασαν στην ΕΥΠ μέσω της CIA. Από τον περασμένο Οκτώβριο τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία από τα ψηφιακά του ίχνη.

Κατά τη σύλληψή του στο γραφείο του, φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του, κατονομάζοντας και τον Κινέζο σύνδεσμό του, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα. Προηγουμένως είχε μετατεθεί από νευραλγική επιτελική θέση στην 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, μονάδα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ώστε να περιοριστεί η πρόσβασή του σε κρίσιμες πληροφορίες.

Η διαβίβαση διαβαθμισμένων εγγράφων και σχεδίων γινόταν μέσω ειδικής συσκευής κινητού τηλεφώνου, με την οποία φωτογράφιζε απόρρητο υλικό και το απέστελλε στον «χειριστή» του στην Κίνα μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού. Το πώς ήρθε σε επαφή μαζί του ερευνάται, με τις Αρχές να εξετάζουν και ιδιωτικό ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Κίνα πριν τεθεί υπό επιτήρηση.

Πώς οδηγήθηκε στη σύλληψη

Όταν οι στρατιωτικές Αρχές και η ΕΥΠ διαπίστωσαν ότι ετοιμαζόταν να αποστείλει μεγάλο όγκο πληροφοριών, προχώρησαν σε αιφνιδιαστική και συντονισμένη επιχείρηση σύλληψης. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε αδήλωτο δεύτερο κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε εγκατεστημένο λογισμικό κατασκοπείας και αρχεία που είχαν ήδη αποσταλεί.

Εξειδικευμένος αξιωματικός κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει τη συσκευή σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που –σύμφωνα με πληροφορίες– οδήγησε τον 54χρονο στο να «σπάσει» και να παραδεχθεί την εμπλοκή του.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατηγικής σημασίας, με κίνδυνο σοβαρής βλάβης των εθνικών συμφερόντων. Έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί έως την ερχόμενη Τρίτη και κρατείται στις εγκαταστάσεις της Αερονομίας στον Καρέα.

Οι ποινές που αντιμετωπίζει κυμαίνονται από πολυετή κάθειρξη έως και ισόβια, ενώ προβλέπεται ακόμη και αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας. Με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, τέθηκε σε 18μηνη διαθεσιμότητα.

Ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης, δήλωσε ότι ο πελάτης του παραμένει ψύχραιμος και θα τοποθετηθεί αναλυτικά ενώπιον του ανακριτή.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο επιχειρήσεων αντικατασκοπείας που διεξάγονται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια για την εξάρθρωση δικτύων που δρουν υπέρ της Κίνας ή της Ρωσίας, με στόχο την υφαρπαγή δεδομένων στρατηγικής σημασίας από χώρες του ΝΑΤΟ.