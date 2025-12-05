Σοβαρά προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι καθυστερήσεις εκτείνονται σε περίπου έξι χιλιόμετρα, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, ενώ η κακοκαιρία Byron σαρώνει την Αττική.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο ύψος του Περιστερίου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν, ενώ η βροχή –αν και όχι τόσο ισχυρή όσο χθες– εξακολουθεί να προκαλεί συγκέντρωση υδάτων και ολισθηρότητα στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις.

Η Περιφέρεια Αττικής παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, με τον κρατικό μηχανισμό σε πλήρη ετοιμότητα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες χθες έως σήμερα στις 06:00, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 290 κλήσεις, πραγματοποιώντας 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Παράλληλα, το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 έχει ενεργοποιηθεί δώδεκα φορές σε διάφορες περιοχές της χώρας, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Το τελευταίο μήνυμα για τον Δήμο Μάνδρας προέτρεπε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους λόγω των εξελισσόμενων πλημμυρικών φαινομένων.

Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα στην Αθηνών-Κορίνθου

Στο οδικό δίκτυο της Αττικής η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Στην Αθηνών – Κορίνθου άνοιξε η αριστερή λωρίδα που παρέμεινε νωρίτερα κλειστή από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ανοιχτή η έξοδος Μαγούλας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/iXI6R50xKe — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 5, 2025

Η διακοπή κυκλοφορίας προκαλεί μεγάλες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις σε όλο τον άξονα. Αντίστοιχα επιβαρυμένη είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου οι ουρές χιλιομέτρων εκτείνονται από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και την έξοδο προς Ελευσίνα.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην περιφερειακή του Αιγάλεω. Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης η κίνηση παραμένει αυξημένη, χωρίς όμως την ένταση των προβλημάτων που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης Οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπατων Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό Οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου Στην οδό Δερβενοχωρίων από το ύψος της λεωφόρου Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού Εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση.