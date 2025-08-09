Σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη με τραυματίες και απεγκλωβισμό: Συγκρούστηκαν μίνι βαν στον ΒΟΑΚ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο τουριστικών μίνι βαν σημειώθηκε σήμερα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο πιο συγκεκριμένα, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο πως τραυματίστηκαν έξι άτομα.

Το τροχαίο στην Κρήτη έλαβε χώρα λίγο μετά τις 15.30 το μεσημέρι, στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

Από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης γίνεται λόγος πως τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι αλλά ευτυχώς όχι σοβαρά, από σύγκρουση δύο οχημάτων, φέροντας μόνο ορθοπεδικά τραύματα, ενώ χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ένα άτομο.

Από το τροχαίο έχουν δημιουργηθεί ουρές οχημάτων επί της εθνικής οδού, με τις αρχές να βρίσκονται στο σημείο και να προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από neakriti.gr