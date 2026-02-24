Σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκομείο Λασιθίου: «Ο γιατρός της Εντατικής κοιμάται δίπλα σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς 24/7»

Ο πρόεδρος ιατρικού συλλόγου Λασιθίου, Κωνσταντίνος Νικολαράκης, ανέδειξε το τραγικό πρόβλημα στα νοσοκομεία της Κρήτης, κάνοντας λόγο για νοσοκομεία στα όρια της κατάρρευσης και γιατρούς που εφημερεύουν 30 ημέρες τον μήνα στο νοσοκομείο Λασιθίου.

Μιλώντας στο Open, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θα πω ένα παράδειγμα. Ο γιατρός της Εντατικής Θεραπείας κοιμάται δίπλα σε ένα κρεβάτι σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς 24 ώρες το 24ωρο.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Μονάδα Εντατικής στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έχει τρεις γιατρούς. Το 1/3 του βίου τους το περνούν δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς. Δέκα 24ωρα τον μήνα.

Σύντομα μάλιστα, ο διευθυντής της Μονάδας συνταξιοδοτείται και το ερώτημα είναι τι μέλλει γενέσθαι».

Στη συνέχεια ο κύριος Νικολαράκης ανέφερε ότι το νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση έχει δύο ακτινολόγους, και υπάρχουν «κενά», όπου δεν υπάρχει γιατρός. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν μόνο δύο αναισθησιολόγοι ενώ θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον έξι. Ως αποτέλεσμα, δεν καλύπτονται τα επείγοντα περιστατικά καθημερινά ενώ παραλύουν και τα χειρουργεία, δεδομένου ότι ακόμη και αν υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ελλείψει αναισθησιολόγου.

Εξήγησε ότι οι μόνιμοι γιατροί είναι δύο, και υπάρχουν και άλλοι από «γειτονικά» νοσοκομεία, όπου φεύγουν από τη θέση τους για να ενισχύσουν το νοσοκομεία.

Επιπλέον, κατήγγειλε στον τηλεοπτικό αέρα: «Έχει δύο οφθαλμιάτρους οι οποίοι σκίζονται στη δουλειά, αλλά είκοσι μέρες τον μήνα δεν έχει οφθαλμίατρο. Έχει δύο πνευμονολόγους, ενώ κάποτε είχε πλήρη κλινική. Έχει έναν ψυχίατρο για όλο το νομό Λασιθίου. Ένα νομό με 75.000 κατοίκους. Επίσης, να πω ότι δεν έχει νευρολόγο. Δεν έχει νευροχειρουργό, δεν έχει γαστριντερολόγο. Η λίστα των απουσιών είναι τεράστια», δήλωσε.

