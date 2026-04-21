Μια σοβαρή καταγγελία έγινε για το κέντρο υγείας Φαρσάλων καθώς φέρεται υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, σε βαθμό που τα Eπείγοντα Περιστατικά στεγάζονται σε κτίριο τράπεζας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Action24 έχουν ανασταλεί λειτουργίες του κέντρου υγείας με το πρόσχημα των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν πραγματοποιηθεί.

Ο Γιώργος Μπρισίμης, πρόεδρος εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων εξήγησε στον τηλεοπτικό σταθμό: «Το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, όπως και άλλα κέντρα υγείας της περιοχής από πέρυσι το καλοκαίρι έχει μπει ανάδοχος για να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση.

Το μοντέλο που έχει ισχύσει σε όλες αυτές τις διαδικασίες είναι το εξής: Δίνεται ένας χώρος, το μισό για παράδειγμα κέντρο υγείας, γίνονται εργασίες, τελειώνουν και μετά συνεχίζει το υπόλοιπο.

Στο δικό μας κέντρο υγείας όμως το μοντέλο αυτό απέτυχε», δήλωσε αρχικά.

«Ενώ υποτίθεται ότι είμαστε στη φάση που θα φεύγαμε από εκεί που είμαστε εννέα μήνες τώρα, από το 1/3 του κέντρου υγείας, και θα πηγαίναμε στο ''μπροστά κομμάτι'' που θα ήταν το πλήρως ανακαινισμένο, μας ανακοίνωσαν, στα τέλη του Μαρτίου, ότι υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση και πρέπει το κέντρο υγείας να φύγει από τον φυσικό του χώρο, να ανασταλούν κάποιες λειτουργίες, και να πάμε κάπου αλλού για να μπορέσει η ανάδοχος εταιρεία να τελειώσει στον προβλεπόμενο - υποτίθεται - χρόνο τις εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης. Και όντως έγινε».

Στη συνέχεια ο κύριος Μπρισίμης αποκάλυψε ότι λόγω των εργασιών μεταφέρθηκαν σε κτίριο τραπέζης.

«Μέσα σε μια εβδομάδα βρέθηκε ένα κτίριο μιας πρώην τράπεζας γιατί ήθελε τις λιγότερες δυνατές προσθήκες για να μπορέσουμε να πάμε εκεί. Έτσι βόλευε.

Αυτό 5 Απριλίου. Και πήγε εκεί τα Επείγοντα Περιστατικά και δύο γραφεία, ένα για να γίνεται συνταγογράφηση και ένα για εφημερίες.

Οι υπόλοιπες λειτουργίες του κέντρου υγείας, όπως πχ. το μκροβιολογικό μας εργαστήριο, το παιδιατρικό κ.α. δεν είχαν χώρο. Άρα αναστέλλεται η λειτουργία τους.

Εμείς αμέσως ενημερώσαμε τον κόσμο στις περιοχές εκείνες για το τι ακριβώς έγινε. Έγιναν συσκέψεις», δήλωσε.

Ωστόσο, ο κύριος ανέφερε ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα χαρακτηρίζοντάς το ένα «πολύ σοβαρό ζήτημα».