Πόσα λεφτά έβγαλε πέρσι «η πιο όμορφη γυναίκα του Coachella» από το TikTok - Ζαλίζει το ποσό

Η Λία Χάλτον έλαβε τον άτυπο τίτλο της «ομορφότερης γυναίκα που παρευρέθηκε στο φεστιβάλ Coachella», μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα πάνω της. Πόσα λεφτά μπορεί να έβγαλε η viral influencer που ρίχνει το Instagram με κάθε της post.

Η 25χρονη καλλονή έγινε γνωστή μέσω του TikTok, όταν ένα βίντεο όπου έκανε lip sync με το τραγούδι «Praise Jah in the Moonlight» έγινε viral στην πλατφόρμα, συγκεντρώνοντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές.

Από τότε, η Χάλτον έχει καταφέρει να χτίσει μια αξιοζήλευτη καριέρα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μια δουλειά που της έχει δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Η Χάλτον «έριξε» το Instagram με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε από το εμβληματικό φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα κάθε Απρίλη στο Indio της Καλιφόρνια, Coachella, με την influencer να τραβάει τα βλέμματα για την ομορφιά και το στυλ της.

Πόσα λεφτά έβγαλε πέρσι από το TikTok

Σύμφωνα με την εφαρμογή influencer insight, Hafi, η Χάλτον έλαβε μεταξύ 3,1 και 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων από τις πλατφόρμες της στα social media το 2025.

Τα στοιχεία είναι μια εκτίμηση που υπολογίστηκε από έναν συνδυασμό μεγέθους κοινού, χρόνου αλληλεπίδρασης και διαφόρων μετρήσεων που αφορούν συγκεκριμένες πλατφόρμες.

Έτσι, αν και δεν έχουν επαληθευτεί, αυτό το ποσό είναι μια εικόνα για το πόσα χρήματα μπορούν να κερδίσουν όσοι εργάζονται ως influencer.

Τα μηνιαία κέρδη της κυμαίνονται ανάλογα με τις προβολές, με τις εκτιμήσεις της Hafi να κυμαίνονται από 83.640 δολάρια (61.810 λίρες) έως 266.720 δολάρια (197.107 λίρες) τους τελευταίους έξι μήνες.

Επομένως, η πλειοψηφία των κερδών της Χάλτον προέρχεται από το TikTok, όπου έχει σχεδόν 16 εκατομμύρια ακολούθους. Αυτό περιλαμβάνει χρήματα από βίντεο επί πληρωμή και περιεχόμενο χορηγιών.