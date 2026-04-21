Οι αεροπορικές εταιρείες που ακυρώνουν πτήσεις και βάζουν χρεώσεις εξαιτίας της κρίσης στα καύσιμα

Το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έχει εκτοξευτεί λόγω του παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή και η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία αντιμετωπίζει τριγμούς με πτήσεις να ακυρώνονται και επιπλέον χρεώσεις να δημιουργούν πονοκέφαλο στις εταιρείες και τους ταξιδιώτες.

Το κόστος έχει εκτοξευθεί από περίπου 85–90 δολάρια το βαρέλι σε ένα ανησυχητικό εύρος 150–200 δολαρίων το βαρέλι τις τελευταίες εβδομάδες.

Αυτό αποτελεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες, όπου τα καύσιμα μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές ναύλων και να αναθεωρήσουν τις οικονομικές τους προβλέψεις.

O επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ μιλώντας πρόσφατα στο Associated Press έκανε λόγο για 6 εβδομάδες διαθέσιμων καυσίμων αεροσκαφών και χαρακτήρισε την κατάσταση τη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», προσθέτοντας ότι οι ακυρώσεις πτήσεων θα ξεκινήσουν «σύντομα» αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό λόγω του πολέμου με το Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει χάος το φετινό καλοκαίρι.

Το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έχει εκτοξευτεί λόγω του παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή και η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία αντιμετωπίζει τριγμούς με πτήσεις να ακυρώνονται και επιπλέον χρεώσεις να δημιουργούν πονοκέφαλο στις εταιρείες και τους ταξιδιώτες.

Το κόστος έχει εκτοξευθεί από περίπου 85–90 δολάρια το βαρέλι σε ένα ανησυχητικό εύρος 150–200 δολαρίων το βαρέλι τις τελευταίες εβδομάδες.

Αυτό αποτελεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες, όπου τα καύσιμα μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές ναύλων και να αναθεωρήσουν τις οικονομικές τους προβλέψεις.

O επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ μιλώντας πρόσφατα στο Associated Press έκανε λόγο για 6 εβδομάδες διαθέσιμων καυσίμων αεροσκαφών και χαρακτήρισε την κατάσταση τη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», προσθέτοντας ότι οι ακυρώσεις πτήσεων θα ξεκινήσουν «σύντομα» αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό λόγω του πολέμου με το Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει χάος το φετινό καλοκαίρι.

Διαβάστε ακόμα: KLM: Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία ακυρώνει 160 πτήσεις στην Ευρώπη λόγω του κόστους των καυσίμων

Πώς αντιδρούν οι αεροπορικές εταιρείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο Independent αυτές είναι οι ενέργειες που έχουν κάνει οι αεροπορικές εταιρείες μέχρι στιγμής:

Aegean Airlines: Η ελληνική αεροπορική αναμένει ότι οι ανασταλμένες πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή και η αύξηση των τιμών καυσίμων θα έχουν «σημαντικό αντίκτυπο» στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

AirAsia X: Τα στελέχη της μαλαισιανής εταιρείας δήλωσαν ότι ο όμιλος έχει μειώσει το 10% των πτήσεων και έχει επιβάλει επιβάρυνση περίπου 20% στο καύσιμο γενικά.

Air France-KLM: Ο όμιλος δήλωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές στα εισιτήρια μακρινών αποστάσεων για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος καυσίμων, με τις τιμές των θέσεων να αυξάνονται κατά 50 ευρώ (58 δολάρια) ανά εισιτήριο μετ' επιστροφής. Η ολλανδική θυγατρική KLM δήλωσε στις 16 Απριλίου ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα λόγω του αυξανόμενου κόστους καυσίμων.

Air India: Η εταιρεία δήλωσε ότι θα αναθεωρήσει την επιβάρυνση καυσίμων της από ένα σταθερό εσωτερικό τέλος σε σύστημα με βάση την απόσταση. Ανέφερε ότι οι επιβαρύνσεις στις διεθνείς πτήσεις δεν αντισταθμίζουν την εκθετική αύξηση των τιμών καυσίμων.

Airline Operators of Nigeria (AON): Οι αεροπορικές εταιρείες της Νιγηρίας ανέστειλαν προσωρινά το σχέδιο για πανεθνική διακοπή πτήσεων, το οποίο επρόκειτο να ξεκινήσει λόγω της εκτόξευσης των τιμών του καυσίμου αεροσκαφών στις 20 Απριλίου. Έχει προγραμματιστεί συνάντηση στις 22 Απριλίου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Air New Zealand: Η εταιρεία δήλωσε στις 7 Απριλίου ότι θα μειώσει τις πτήσεις για τον Μάιο και τον Ιούνιο και θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων, όντας από τις πρώτες που ανακοίνωσαν ευρείες αυξήσεις όταν ξέσπασε η σύγκρουση. Επίσης ανέστειλε τις προβλέψεις κερδών για όλο το έτος λόγω αστάθειας στην αγορά καυσίμων.

Akasa Air: Η ινδική εταιρεία ανακοίνωσε ότι εισάγει επιβάρυνση καυσίμων από 199 έως 1.300 ρουπίες ($2 έως $14) σε εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις.

Alaska Airlines: Η αμερικανική εταιρεία θα αυξήσει τις χρεώσεις για την πρώτη αποσκευή κατά 5 δολάρια και για τη δεύτερη κατά 10 δολάρια στις πτήσεις της στη Βόρεια Αμερική, καθώς και στη θυγατρική Hawaiian Airlines. Η τρίτη αποσκευή αυξάνεται από 50 σε 200 δολάρια.

American Airlines: Η εταιρεία θα αυξήσει τις χρεώσεις αποσκευών κατά 10 δολάρια για την πρώτη και δεύτερη αποσκευή και κατά 150 δολάρια για την τρίτη σε εσωτερικές και κοντινές διεθνείς πτήσεις. Επίσης μειώνει ορισμένα προνόμια για επιβάτες economy. Είχε ήδη ανακοινώσει ότι αναμένει αύξηση κόστους 400 εκατ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο λόγω καυσίμων.

Asiana Airlines: Η νοτιοκορεατική εταιρεία θα ακυρώσει 22 πτήσεις μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου λόγω αύξησης του κόστους καυσίμων.

Cathay Pacific: Η εταιρεία θα μειώσει κάποιες πτήσεις από τα μέσα Μαΐου έως το τέλος Ιουνίου, ακυρώνοντας περίπου το 2% των προγραμματισμένων επιβατικών πτήσεων, ενώ η χαμηλού κόστους HK Express μειώνει περίπου το 6%. Είχε προηγουμένως αυξήσει το fuel surcharge κατά 34% από την 1η Απριλίου και το επανεξετάζει κάθε δύο εβδομάδες.

Cebu Pacific: Η εταιρεία από τις Φιλιππίνες δήλωσε ότι η απότομη αύξηση των καυσίμων είναι βασική ανησυχία και θα συνεχίσει να επανεξετάζει τις τιμές και το δίκτυό της.

China Eastern Airlines: Η εταιρεία αύξησε τις επιβαρύνσεις καυσίμων για εσωτερικές πτήσεις από τις 5 Απριλίου, με 60 γουάν ($9) για πτήσεις έως 800 χλμ. και 120 γουάν για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Delta Air Lines: Η εταιρεία θα μειώσει τη χωρητικότητα κατά περίπου 3,5% και θα αυξήσει τις χρεώσεις αποσκευών για να αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος καυσίμων. Ακύρωσε επίσης την ανάπτυξη χωρητικότητας για το τρίμηνο και προβλέπει κέρδη κάτω από τις εκτιμήσεις της Wall Street.

EasyJet: Η easyJet προειδοποίησε για μεγαλύτερη ζημιά προ φόρων στο εξάμηνο, η οποία εκτιμάται μεταξύ 540 και 560 εκατομμυρίων λιρών (731 έως 758 εκατομμύρια δολάρια), συμπεριλαμβανομένων 25 εκατομμυρίων λιρών σε επιπλέον κόστος καυσίμων τον Μάρτιο. Ο διευθύνων σύμβουλος Κέντον Τζάρβις είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να αναμένουν υψηλότερες τιμές εισιτηρίων προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν λήξουν οι υπάρχουσες συμφωνίες αντιστάθμισης καυσίμων.

Frontier Airlines: Η εταιρεία επανεξετάζει τις ετήσιες προβλέψεις της λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών καυσίμων.

Greater Bay Airlines: Η εταιρεία θα αυξήσει τις επιβαρύνσεις καυσίμων στα περισσότερα δρομολόγια από την 1η Απριλίου, ενώ τις διατηρεί σταθερές για Κίνα και Ιαπωνία. Η επιβάρυνση για Χονγκ Κονγκ–Φιλιππίνες θα υπερδιπλασιαστεί.

Hong Kong Airlines: Η εταιρεία θα αυξήσει τις επιβαρύνσεις καυσίμων έως και 35% από τις 12 Μαρτίου, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε πτήσεις προς Μαλδίβες, Μπαγκλαντές και Νεπάλ.

British Airways: Η μητρική IAG δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει άμεση αύξηση τιμών, καθώς έχει αντισταθμίσει μεγάλο μέρος των καυσίμων της.

IndiGo: Η μεγαλύτερη ινδική αεροπορική θα εισαγάγει επιβαρύνσεις καυσίμων από τις 14 Μαρτίου, με 900 ρουπίες για Μέση Ανατολή και 2.300 ρουπίες για Ευρώπη. Παράλληλα πιέζει την κυβέρνηση να μειώσει τους φόρους καυσίμων.

JetBlue: Η εταιρεία αυξάνει χρεώσεις για προαιρετικές υπηρεσίες όπως αποσκευές λόγω αυξανόμενου κόστους λειτουργίας.

Korean Air: Η εταιρεία εισέρχεται σε καθεστώς έκτακτης διαχείρισης από τον Απρίλιο λόγω αύξησης τιμών πετρελαίου και σχεδιάζει μέτρα μείωσης κόστους.

Lufthansa: Ο όμιλος θα καθηλώσει 27 αεροσκάφη της θυγατρικής CityLine νωρίτερα από το προγραμματισμένο και θα αποσύρει τέσσερα παλαιά Airbus A340-600 στο τέλος του καλοκαιριού. Θα μειώσει επίσης πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων τον χειμώνα 2026/27.

Nigerian Airlines: Ο κλαδικός φορέας της Νιγηρίας προειδοποίησε ότι οι νιγηριανές αεροπορικές εταιρείες θα αναστείλουν όλες τις πτητικές τους δραστηριότητες από τις

Ο κλαδικός φορέας της Νιγηρίας προειδοποίησε ότι οι νιγηριανές αεροπορικές εταιρείες θα αναστείλουν όλες τις πτητικές τους δραστηριότητες από τις 20 Απριλίου, εκτός εάν μειωθούν οι τιμές των καυσίμων, κατηγορώντας την ένωση της βιομηχανίας καυσίμων της χώρας ότι αυξάνει τεχνητά τις τιμές. Norse Atlantic Airways: Η εταιρεία χαμηλού κόστους ακύρωσε το δρομολόγιο Λονδίνο Gatwick–Λος Άντζελες λόγω αυξημένων τιμών καυσίμων.

Η εταιρεία χαμηλού κόστους ακύρωσε το δρομολόγιο Λονδίνο Gatwick–Λος Άντζελες λόγω αυξημένων τιμών καυσίμων. Pakistan International Airlines: Η εταιρεία θα αυξήσει τις τιμές κατά 20 δολάρια στις εσωτερικές πτήσεις και έως 100 δολάρια στις διεθνείς, λόγω υψηλότερων επιβαρύνσεων καυσίμων.

Η εταιρεία θα αυξήσει τις τιμές κατά 20 δολάρια στις εσωτερικές πτήσεις και έως 100 δολάρια στις διεθνείς, λόγω υψηλότερων επιβαρύνσεων καυσίμων. Qantas: Η εταιρεία ανέβαλε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 150 εκατ. δολαρίων και αύξησε την εκτίμηση κόστους καυσίμων για το δεύτερο μισό του 2026.

Η εταιρεία ανέβαλε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 150 εκατ. δολαρίων και αύξησε την εκτίμηση κόστους καυσίμων για το δεύτερο μισό του 2026. SAS (Scandinavian Airlines): Η εταιρεία ακύρωσε 1.000 πτήσεις τον Απρίλιο λόγω υψηλών τιμών καυσίμων, μετά από ήδη εκατοντάδες ακυρώσεις τον Μάρτιο.

Η εταιρεία ακύρωσε 1.000 πτήσεις τον Απρίλιο λόγω υψηλών τιμών καυσίμων, μετά από ήδη εκατοντάδες ακυρώσεις τον Μάρτιο. Spring Airlines: Δήλωσε ότι θα αυξήσει τις επιπλέον χρεώσεις καυσίμων στις εσωτερικές πτήσεις από τις 5 Απριλίου, ενώ οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Δήλωσε ότι θα αυξήσει τις επιπλέον χρεώσεις καυσίμων στις εσωτερικές πτήσεις από τις 5 Απριλίου, ενώ οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα. Southwest Airlines: Αυξάνει τις χρεώσεις αποσκευών κατά 10 δολάρια.

Αυξάνει τις χρεώσεις αποσκευών κατά 10 δολάρια. SunExpress: Η SunExpress, μια κοινοπραξία μεταξύ της Turkish Airlines και της Lufthansa, ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει προσωρινή επιπλέον χρέωση καυσίμων ύψους 10 ευρώ ανά επιβάτη από την 1η Μαΐου, σε δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης. Η χρέωση θα ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν από την 1η Απριλίου και μετά, για αναχωρήσεις από την 1η Μαΐου και έπειτα. Η Turkish Airlines δήλωσε στις 10 Απριλίου ότι αποφάσισε να μην διανείμει μέρισμα από τα καθαρά κέρδη του 2025, επιλέγοντας να διατηρήσει τα κέρδη της για τη διαφύλαξη της ρευστότητας.

Η SunExpress, μια κοινοπραξία μεταξύ της Turkish Airlines και της Lufthansa, ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει προσωρινή επιπλέον χρέωση καυσίμων ύψους 10 ευρώ ανά επιβάτη από την 1η Μαΐου, σε δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης. Η χρέωση θα ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν από την 1η Απριλίου και μετά, για αναχωρήσεις από την 1η Μαΐου και έπειτα. Η Turkish Airlines δήλωσε στις 10 Απριλίου ότι αποφάσισε να μην διανείμει μέρισμα από τα καθαρά κέρδη του 2025, επιλέγοντας να διατηρήσει τα κέρδη της για τη διαφύλαξη της ρευστότητας. TAP Air Portugal: Αναφέρει ότι οι αυξήσεις τιμών θα μετριάσουν εν μέρει την επίδραση του κόστους καυσίμων.

Αναφέρει ότι οι αυξήσεις τιμών θα μετριάσουν εν μέρει την επίδραση του κόστους καυσίμων. Thai Airways: Θα αυξήσει τους ναύλους κατά 10%–15%.

Θα αυξήσει τους ναύλους κατά 10%–15%. Turkish Airlines: Αποφάσισε να μην διανείμει μέρισμα από τα κέρδη του 2025 για να διατηρήσει ρευστότητα.

Αποφάσισε να μην διανείμει μέρισμα από τα κέρδη του 2025 για να διατηρήσει ρευστότητα. United Airlines: Περικόπτει μη κερδοφόρες πτήσεις και προετοιμάζεται για παρατεταμένα υψηλές τιμές πετρελαίου. Αυξάνει επίσης χρεώσεις αποσκευών.

Περικόπτει μη κερδοφόρες πτήσεις και προετοιμάζεται για παρατεταμένα υψηλές τιμές πετρελαίου. Αυξάνει επίσης χρεώσεις αποσκευών. VietJet Air: Προσαρμόζει τη συχνότητα πτήσεων σε ορισμένες γραμμές λόγω πιθανών ελλείψεων καυσίμων.

Προσαρμόζει τη συχνότητα πτήσεων σε ορισμένες γραμμές λόγω πιθανών ελλείψεων καυσίμων. Vietnam Airlines: Θα ακυρώσει 23 πτήσεις την εβδομάδα από τον Απρίλιο και ζήτησε κρατική βοήθεια για μείωση φόρων καυσίμων.

Θα ακυρώσει 23 πτήσεις την εβδομάδα από τον Απρίλιο και ζήτησε κρατική βοήθεια για μείωση φόρων καυσίμων. Virgin Atlantic: Προσθέτει επιβαρύνσεις καυσίμων στα εισιτήρια αλλά εξακολουθεί να δυσκολεύεται να γίνει κερδοφόρα.

Προσθέτει επιβαρύνσεις καυσίμων στα εισιτήρια αλλά εξακολουθεί να δυσκολεύεται να γίνει κερδοφόρα. Virgin Australia: Αναμένει αύξηση κόστους καυσίμων και μικρή μείωση χωρητικότητας.

Αναμένει αύξηση κόστους καυσίμων και μικρή μείωση χωρητικότητας. WestJet: Θα προσθέσει επιβάρυνση καυσίμων 60 καναδικών δολαρίων σε ορισμένες κρατήσεις και θα συνδυάσει πτήσεις λόγω κόστους.

