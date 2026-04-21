Akylas: Η πασίγνωστη ηθοποιός που θα ανέβει μαζί του στη σκηνή της Eurovision - Τι ρόλο θα υποδυθεί

Tην ευρωπαϊκή περιοδεία του για την προώθηση του Ferto ολοκλήρωσε ο Akylas, μια ανάσα πριν ανεβεί στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη. Ο νεαρός τραγουδιστής που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στον μουσικό διαγωνισμό, επισκέφθηκε 10 συνολικά χώρες, όπου γνώρισε άλλους φετινούς διαγωνιζόμενους αλλά και πλήθος θαυμαστών.

Το πρωί της Τρίτης (21/4) ο Στέφανος Κωνσταντινίδης έδωσε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» την είδηση πως η Παρθένα Χοροζίδου θα βρεθεί στην σκηνή της Eurovision με τον Akyla, στην οποία πρόκειται να συμμετάσχουν συνολικά 4 άτομα, χορευτές και ηθοποιοί.

Η συμμετοχή της ηθοποιού φαίνεται πως εντάσσεται στο συνολικό καλλιτεχνικό concept της εμφάνισης, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα έχει έντονα θεατρικά στοιχεία και αφηγηματική διάσταση.

Σε επικοινωνία που είχε το TLIFE με την ηθοποιό, η ίδια επιβεβαίωσε την είδηση.