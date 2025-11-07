Μενού

Σοβαρές καταγγελίες γονέων στο Χολαργό: Άνδρας παρακολουθεί και προσκαλεί παιδιά σπίτι του

Σε επιφυλακή γονείς και σχολεία μετά τις καταγγελίες για τον άνδρα που πλησιάζει ανήλικα παιδιά.

Τάξη σχολείου
Τάξη σχολείου | Intime
Σοβαρές καταγγελίες ήρθαν στο φως από τους κατοίκους του Χολαργού καθώς άνδρας φέρεται να αποπειράθηκε να αρπάξει έναν μαθητή με το αυτοκίνητο του και να τον παρασύρει στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το Mega, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το περιστατικό με τον εν λόγω άνδρα με τις καταγγελίες έχουν «φουντώσει» τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις καταγγελίες συχνάζει στις περιοχές που παίζουν παιδιά, γήπεδα και πλατείες και σε προαύλια σχολείων. 

Τα παρακολουθεί και επιχειρεί να τα παρενοχλήσει. Τα προσεγγίζει λέγοντας ότι θέλει να τα «κεράσει». 

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο άγνωστος άνδρας περίμενε μέχρι και έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής, με αποτέλεσμα η του σχολείου να προβεί σε ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων και να στείλει στους γονείς SMS, για να παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στο σχόλασμα. 

 

