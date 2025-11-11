Σοβαρή καταγγελία: 26χρονη ναυτικός λέει ότι απολύθηκε λόγω εγκυμοσύνης

Νέα καταγγελία έρχεται στο φως. Μια 26χρονη ναυτικός καταγγέλλει ότι απολύθηκε από το επαγγελματικό σκάφος όπου εργαζόταν, λόγω εγκυμοσύνης.

Η γυναίκα εργαζόταν από το 2022 και στο τέλος Σεπτεμβρίου έκλεισε ναυτολόγιο χωρίς να γνωρίζει ότι είναι έγκυος. Κάτι που διαπιστώθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα, με βεβαιωμένη κύηση.

«Δεν γνώριζα ότι ήμουν έγκυος όταν έκλεισε το ναυτολόγιο. Δύο εβδομάδες μετά το έμαθα. Συνεχίζω να εργάζομαι κανονικά, χωρίς πρόσληψη, απλώς για να μη χάσω τα δικαιώματά μου», ανέφερε η ίδια στους ανθρώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.

Η καταγγελία αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που έχουν καταγγείλει γυναίκες του ελληνικού yachting.

Πριν από λίγους μήνες μια άλλη γυναίκα-μέλος της Ένωσης, ενώ διένυε τον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την εργασία με αναρρωτική άδεια για λίγους υγείας, έπειτα από ιατρική γνωμάτευση που συνιστούσε ξεκούραση. Η γυναίκα είχε καταγγείλει ότι δεν είχε λάβει στήριξη από τον εργοδότη, παρά απειλές για απόλυση. Παρότι εργαζόταν σε σκάφος ελληνικής σημαίας με σύμβαση αορίστου χρόνου, κινδύνευε να χάσει κάθε ασφαλιστικό και οικονομικό δικαίωμα, μόνο και μόνο επειδή έμεινε έγκυος. Και αυτό γιατί αν μια γυναίκα δεν είναι ενεργή ναυτικός δεν μπορεί να λάβει ό,τι επιδόματα δικαιούται.

Το νομοθετικό κενό εξακολουθεί να αφήνει τις γυναίκες της θάλασσας χωρίς ουσιαστική προστασία. Αντί να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και μέριμνα, οι γυναίκες ναυτικοί που θέλουν να γίνουν μητέρες αντιμετωπίζουν εκφοβισμό, εκβιασμούς και bullying, με αποτέλεσμα πολλές να αναβάλλουν τη δημιουργία οικογένειας, υπό τον φόβο της ανεργίας ή του αποκλεισμού από το επάγγελμα.



«Η θάλασσα δεν μπορεί να είναι χώρος ανισότητας. Οι γυναίκες της ναυτιλίας δικαιούνται σεβασμό, ισότητα και προστασία, όχι φόβο και εκφοβισμό. Η μητρότητα είναι δικαίωμα. Όχι προνόμιο, όχι ρίσκο, όχι τιμωρία. Είναι θεμέλιο της κοινωνίας και πρέπει να προστατεύεται στη θάλασσα όπως και στη στεριά», δηλώνει ο Cpr Dr. Γιώργος Βάλλης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών ο οποίος έχει φέρει δεκάδες περιστατικά στο φως.