Σοβαρή καταγγελία για το νοσοκομείο Κορίνθου: Κατέρρευσε οροφή ένα μήνα μετά τα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ

Σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως για το νοσοκομείο της Κορίνθου καθώς φαίνεται ότι έπεσε οροφή στο νέο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, μόλις ένα μήνα μετά τα εγκαίνια της πτέρυγας.

Καταγγελίες πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ΔΣ των εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου, γνωστοποίησαν το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 6 Ιουλίου, Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκειμένου να παραστεί στην τελετή εγκαινίων του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, κάνοντας λόγο για «βασικό στοίχημα του ΕΣΥ και για νοσοκομείο που για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια θα λειτουργεί καλά».

Kαταγγελία των εργαζομένων: «Η πραγματικότητα έπεσε από το ταβάνι»

Αναλυτικότερα, o Φρυσίρας Ιωάννης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου και μέλους της εκτελεστικής γραμματείας του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Κορινθίας, καταγγέλλει:

«Πριν από λίγες μόλις ημέρες, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Κορίνθου για να κόψει κορδέλες και να πανηγυρίσει για τα δήθεν “υπερσύγχρονα” Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Χρειάστηκαν μόνο λίγες ημέρες για να αποκαλυφθεί η πραγματικότητα. Στον ίδιο ακριβώς χώρο, τμήμα της οροφής κατέρρευσε, θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς.

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος Υγείας που διαφημίζουν η κυβέρνηση, το υπουργείο και η διοίκηση του νοσοκομείου.

Μια εικόνα εγκατάλειψης, υποχρηματοδότησης και επικίνδυνων ελλείψεων.

Ακόμη και μια περιορισμένη κτιριακή παρέμβαση, η οποία παρουσιάστηκε με τυμπανοκρουσίες ως σπουδαίο έργο εκσυγχρονισμού, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε τα στοιχειώδη για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών.

Και όλα αυτά σε ένα νοσοκομείο του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται εδώ και χρόνια σε τραγική κατάσταση.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε ανάγκη από φιέστες, κάμερες και επικοινωνιακά παιχνίδια.

Δεν έχουμε ανάγκη από υπουργούς που έρχονται για να κόψουν κορδέλες πάνω στα συντρίμμια της δημόσιας Υγείας. Έχουμε ανάγκη από μόνιμο προσωπικό, γενναία χρηματοδότηση, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές και ουσιαστική στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Οι κορδέλες που κόβουν η κυβέρνηση, το υπουργείο και οι διοικήσεις δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα έπεσε από το ταβάνι», δήλωσε.