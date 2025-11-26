Μενού

Σοβαρή καταγγελία για υπόθεση trafficking στο Μεσoλόγγι: 40 προσαγωγές στο Νεοχώρι

Σοβαρή καταγγελία έγινε στη γραμμή 1109 για εμπορία ανθρώπων στην περιοχή του Νεοχωρίου, στο Μεσολόγγι.

Περιπολικό Ελληνικής Αστυνομίας | Shutterstock
Μια νέα, σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως για την περιοχή του Μεσολογγίου, στη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Νεοχωρίου Οινιαδών.

Σύμφωνα το agriniopress.gr έχουν προσαχθεί πάνω από 40 άτομα, εργάτες γης.

Η υπόθεση αφορά trafficking με σκοπό την εργασία και η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

