Σοβαρή καταγγελία για υπόθεση trafficking στο Μεσoλόγγι: 40 προσαγωγές στο Νεοχώρι

Μια νέα, σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως για την περιοχή του Μεσολογγίου, στη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Νεοχωρίου Οινιαδών.
Σύμφωνα το agriniopress.gr έχουν προσαχθεί πάνω από 40 άτομα, εργάτες γης.
Η υπόθεση αφορά trafficking με σκοπό την εργασία και η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
- Κακοκαιρία Adel: Ξεκινά το 48ωρο με τις σφοδρές καταιγίδες - Χάρτης με τις περιοχές που απειλούνται
- Τραγωδία στον Δομοκό: Νεκρός 50χρονος - Τον τσίμπησε μέλισσα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου
- Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου που σκοτώθηκε στη Ρόδο: «Το πρωί που μιλήσαμε ήταν χαρούμενος»
- Αυτή είναι η πιο μεγάλη πόλη του κόσμου σε πληθυσμό: Έριξε το Τόκιο στην τρίτη θέση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.