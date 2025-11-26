Σοβαρή καταγγελία για υπόθεση trafficking στο Μεσoλόγγι: 40 προσαγωγές στο Νεοχώρι

Μια νέα, σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως για την περιοχή του Μεσολογγίου, στη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Νεοχωρίου Οινιαδών.

Σύμφωνα το agriniopress.gr έχουν προσαχθεί πάνω από 40 άτομα, εργάτες γης.

Η υπόθεση αφορά trafficking με σκοπό την εργασία και η έρευνα είναι σε εξέλιξη.