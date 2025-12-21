Μενού

Σοβαρή καταγγελία Καρυστιανού: Το ΣΔΟΕ έκανε έφοδο στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών

Σοβαρή καταγγελία για έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών έκανε η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης».

Η Μαρία Καρυστιανού σε εκδήλωση στο Ηράκλειο
Η Μαρία Καρυστιανού σε εκδήλωση για τα Τέμπη | Intime
Σοβαρή καταγγελία για έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών έκανε με ανάρτησή της η κα Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας». 

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό. 

Να μας πει  όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά  ετών με  απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο», αναφέρει.

Καρυστιανού: «Ρίχνουν πρόστιμα σε όσους ορθώνουν φωνή»

«Πρέπει να  υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία: Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα; 

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;   

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;», κατέληξε.

