Σοβαρή καταγγελία Καρυστιανού: Το ΣΔΟΕ έκανε έφοδο στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών

Σοβαρή καταγγελία για έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών έκανε με ανάρτησή της η κα Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας».
«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.
Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο», αναφέρει.
Καρυστιανού: «Ρίχνουν πρόστιμα σε όσους ορθώνουν φωνή»
«Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία: Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;
Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;
Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;», κατέληξε.
- Για παράνομες επιδοτήσεις ελέγχεται αγροτοσυνδικαλιστής από τα μπλόκα: 122.000 για ανύπαρκτα χωράφια
- Πότε θα ανακοινώσει το κόμμα η Καρυστιανού: Το ποσοστό που «κλειδώνει»
- Η σκοτεινή θεωρία για τον πατέρα του Κέβιν στο Home Alone αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις την ταινία
- Η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια που έπαιξε σε 4 ταινίες και εξαφανίστηκε από παντού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.