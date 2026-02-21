Μια σοκαριστική καταγγελία έρχεται στο φως και αφορά την περιοχή της Κυψέλης, όπου μια 25χρονη ΑμεΑ φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο σπίτι της.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα της κοπέλας, ένας άνδρας εισήλθε στο σπίτι όπου διαμένει η 25χρονη με τη δίδυμη αδελφή της, που επίσης είναι ΑμεΑ, και με τη μητέρα τους και όσο η τελευταία απουσίαζε, βίασε το ένα από τα δύο κορίτσια, ενώ είναι πιθανόν να επιτέθηκε και στη δεύτερη.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον δράστη. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε εκεί τον άνδρα.

Στη συνέχεια, τον κυνήγησε με μαχαίρι και εκείνος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται. Ο άνδρας φέρεται να μένει κοντά στο σπίτι της οικογένειας και να βοηθούσε τη γυναίκα με τα ψώνια.

Τα κορίτσια έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, ενώ η μητέρα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει.

