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Σοβαρή καταγγελία στο Ηράκλειο: Επίθεση σε ανήλικο από διευθυντή ξενοδοχείου

Ανήλικος εργαζόμενος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο Κρήτης, κατήγγειλε τον 61χρονο εργοδότη του για επίθεση και ύβρεις.

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αστυνομία Κρήτη
Αστυνομία Κρήτη | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
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Διευθυντής ξενοδοχείου στο Ηράκλειο Κρήτης, κατηγορείται για επίθεση, άσκηση βίας και ύβρεις κατά ανηλίκου. 

Ο ανήλικος, ηλικίας 17 ετών, εργαζόταν στην επιχείρηση και αναφέρει ότι το συμβάν έλαβε χώρα στις 8 Ιουλίου, τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μεταφέρει το cretalive.gr. 

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο ανήλικος, μαζί με τους γονείς του, κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές το περιστατικό, οι οποίες συνέλαβαν το πρωί της Πέμπτης (9/7) τον 61χρονο.
 

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