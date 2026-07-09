Σοβαρή καταγγελία στο Ηράκλειο: Επίθεση σε ανήλικο από διευθυντή ξενοδοχείου

Διευθυντής ξενοδοχείου στο Ηράκλειο Κρήτης, κατηγορείται για επίθεση, άσκηση βίας και ύβρεις κατά ανηλίκου.

Ο ανήλικος, ηλικίας 17 ετών, εργαζόταν στην επιχείρηση και αναφέρει ότι το συμβάν έλαβε χώρα στις 8 Ιουλίου, τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μεταφέρει το cretalive.gr.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο ανήλικος, μαζί με τους γονείς του, κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές το περιστατικό, οι οποίες συνέλαβαν το πρωί της Πέμπτης (9/7) τον 61χρονο.

