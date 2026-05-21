Σοβαρή πτώση για τουρίστρια στη Σκιάθο: Διακομίζεται με κατάγματα στον Βόλο

Επεισοδιακές κατέληξαν οι διακοπές για μία 60χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στη Σκιάθο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από ύψος περίπου δύο μέτρων, χρήζοντας άμεσης διακομιδής στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου της τουρίστριας στο νησί. Η 60χρονη φέρεται να διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής ενώ είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ποτού.

Κάποια στιγμή επιχείρησε να καθίσει σε υπερυψωμένο πεζούλι, ωστόσο έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος περίπου δύο μέτρων.

Με πολλαπλά κατάγματα η τουρίστρια

Από την πτώση υπέστη σοβαρά κατάγματα στον θώρακα, προκαλώντας άμεσα κινητοποίηση των υγειονομικών και διασωστικών αρχών του νησιού. Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι η γυναίκα στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ακόμη πιο σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς, δεδομένου του ύψους και του τρόπου πρόσκρουσης.