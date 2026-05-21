Σοβαρή πτώση για τουρίστρια στη Σκιάθο: Διακομίζεται με κατάγματα στον Βόλο

Επεισοδιακές κατέληξαν οι διακοπές για μία 60χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στη Σκιάθο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από ύψος περίπου δύο μέτρων, χρήζοντας άμεσης διακομιδής στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου της τουρίστριας στο νησί. Η 60χρονη φέρεται να διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής ενώ είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ποτού.
Κάποια στιγμή επιχείρησε να καθίσει σε υπερυψωμένο πεζούλι, ωστόσο έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος περίπου δύο μέτρων.
Με πολλαπλά κατάγματα η τουρίστρια
Από την πτώση υπέστη σοβαρά κατάγματα στον θώρακα, προκαλώντας άμεσα κινητοποίηση των υγειονομικών και διασωστικών αρχών του νησιού. Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.
Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι η γυναίκα στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ακόμη πιο σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς, δεδομένου του ύψους και του τρόπου πρόσκρουσης.
- Αραβικά ΜΜΕ: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Ίσως να ανακοινωθεί τις επόμενες 24 ώρες
- Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο Έλληνας γιατρός που τον έχει αναλάβει στο Μαϊάμι - Τα νεότερα για την υγεία του
- Θα μπορούσε η οσμή στην Αττική να οφείλεται σε προπάνιο ή βουτάνιο; Ακόμη ένα σενάριο που μπαίνει στο τραπέζι
- «Αυτό είναι η Ελλάδα, ρε δεν ντρέπεστε λίγο;» Το ομοφοβικό σχόλιο Μπέου για Akyla και Καπουτζίδη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.