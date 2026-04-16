Σοβαρό ατύχημα για τον γιο του Παύλου Ντε Γκρες: Χτύπησε και ράγισε το κεφάλι του

Δύσκολες ώρες περνα ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ, καθώς ο γιος τους, Οδυσσέας - Κίμων, ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα, στο οποίο χτύπησε το κεφάλι του, ραγίζοντας το κρανίο του.

Στο περιστατικό που συντάραξε την καθημερινότητα του τέως βασιλικού ζεύγους των Γκλύξμπουργκ, αναφέρθηκε η Μαρί Σαντάλ μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, γράφοντας:

«Αυτές οι σιωπηλές ανατροπές όταν είσαι γονιός. Ακόμα και καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, εξακολουθούν να αγγίζουν την καρδιά σου με τους πιο βαθείς τρόπους. Ο γλυκός μου Όντι είχε μια άσχημη πτώση και έσπασε το κεφάλι του».

Γονείς του Ντε Γκρες: «Είναι στρατιώτης, αναρρώνει σταθερά»

«Ευτυχώς όλα είναι υπό έλεγχο τώρα, αλλά αυτό σήμαινε μια ξαφνική αλλαγή σχεδίων... έπρεπε να εγκαταλείψουμε το Ορθόδοξο Πάσχα με την οικογένεια και να σπεύσουμε στη Φλωρεντία για να είμαστε δίπλα του και να τον φέρουμε σπίτι.

Είναι στρατιώτης και εδώ και έναν μήνα δεν μπορεί να πετάξει, οπότε κάναμε το μακρύ ταξίδι της επιστροφής στο Λονδίνο με τρένο. Όχι ακριβώς το Πάσχα που είχαμε φανταστεί, αλλά απλά είμαστε πολύ ευγνώμονες που είναι ασφαλής και αναρρώνει.

Είμαι τόσο βαθιά ευγνώμων στους υπέροχους γιατρούς και νοσηλευτές στη Φλωρεντία που τον φρόντισαν τόσο καλά, και ιδιαίτερα στους αγαπημένους του φίλους που τον φρόντισαν μέχρι να φτάσουμε. Σημαίνει πραγματικά τόσα πολλά για μένα».