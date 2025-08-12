Σοβαρό ατύχημα στον Λυκαβηττό: Τουρίστας έπεσε στο κενό από τον Άη Γιώργη

Σοβαρό ατύχημα με πτώση στο κενό - από μεγάλο ύψος- ενός νεαρού τουρίστα, από την εκκλησία του Άη Γιώργη στον Λυκαβηττό, σημειώθηκε σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το συμβάν στο Λυκαβηττό, υπό συνθήκες που διερευνώνται, και ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ο άνδρας -κατά τις πρώτες πληροφορίες περί των 25 με 30 ετών, τουρίστας από το εξωτερικό- έπεσε στο κενό από το άκρο του προαυλίου του Άη Γιώργη, όπου είναι τοποθετημένη μια μαρμάρινη πλάκα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε πρώτα στα βράχια που είναι από κάτω και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο -όπου περνούν τα σκαλιά.

Άτομα που ήταν στο σημείο κάλεσαν το 112 και στην περιοχή έφτασε πρώτα μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μαζί με δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο.

Ατύχημα στον Λυκαβηττό: Στο σημείο το ΕΚΑΒ

Οι πυροσβέστες, με διασωστικό εξοπλισμό, και τη συνδρομή του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία και τον απομάκρυναν από το σημείο.

Για να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ. Αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι αν παρασύρθηκε από τον αέρα την ώρα της λήψης φωτογραφίας. Σύντομα αναμένεται νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Με πληροφορίες από Orange Press Agency