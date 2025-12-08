Σοβαρό εργατικό ατύχημα οικοδόμου στο κέντρο της Πάτρας

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/12) στο κέντρο της Πάτρας.

Ένας 62χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε όταν έπεσε από κτήριο όπου εκτελούνταν εργασίες, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το pelop.gr, η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.