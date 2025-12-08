Μενού

Σοβαρό εργατικό ατύχημα οικοδόμου στο κέντρο της Πάτρας

Ένας 62χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε κτήριο υπό εργασίες στο κέντρο της Πάτρας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/12) στο κέντρο της Πάτρας.

Ένας 62χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε όταν έπεσε από κτήριο όπου εκτελούνταν εργασίες, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το pelop.gr, η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

 

