Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Χανιά - Έπεσε από μπαλκόνι 30χρονος

Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Χανίων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 30χρονου.
To περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή (16/11), όταν ο 30χρονος άνδρας βρισκόταν σε σπίτι στην περιοχή της Αγιάς και έκανε εργασίες στο μπαλκόνι, σύμφωνα με το patris.gr.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι και υπέστη σοβαρό τραυματισμό.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.
Οι γιατροί, αφού κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, έκριναν πως ήταν απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Ηρακλείου.
