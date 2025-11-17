Μενού

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Χανιά - Έπεσε από μπαλκόνι 30χρονος

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι και υπέστη σοβαρό τραυματισμό o άνδρας στα Χανιά.

Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Χανίων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 30χρονου.

To περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή (16/11), όταν ο 30χρονος άνδρας βρισκόταν σε σπίτι στην περιοχή της Αγιάς και έκανε εργασίες στο μπαλκόνι, σύμφωνα με το patris.gr.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι και υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί, αφού κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, έκριναν πως ήταν απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

