Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε χειριστή γερανού

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε οικοδομή στην οδό Μπουμπουλίνας και Φράττη στην Πάτρα.

Το χρονικό του ατυχήματος στην Πάτρα

Σύμφωνα με το tempo24news, γύρω στις 10:30 κεραυνός χτύπησε κοντά σε οικοδομή στην οποία εργαζόταν ένας 45χρονος χειριστής γερανού. Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους του, δέχθηκε ισχυρό φορτίο με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο έδαφος. Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο.

Ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο εργαζόμενος είχε τις αισθήσεις του όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο.