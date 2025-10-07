Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε χειριστή γερανού

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε οικοδομή στην οδό Μπουμπουλίνας και Φράττη στην Πάτρα.
Το χρονικό του ατυχήματος στην Πάτρα
Σύμφωνα με το tempo24news, γύρω στις 10:30 κεραυνός χτύπησε κοντά σε οικοδομή στην οποία εργαζόταν ένας 45χρονος χειριστής γερανού. Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους του, δέχθηκε ισχυρό φορτίο με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο έδαφος. Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο.
Ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο εργαζόμενος είχε τις αισθήσεις του όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο.
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Σελέν Ερντέμ: Ο Παναθηναϊκός έχει νέα σταρ στον πάγκο: Ντίβα, φωνακλού και με ψηλοτάκουνες γόβες
- Γυναίκα με 11 αδέρφια που μεγάλωσε σε αίρεση: «Κάθε μέρα είχε όργιο - Μας έσπαγαν τα κόκαλα για να αντέχουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.