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Σοβαρό ναυτικό ατύχημα στις Σπέτσες: Γυναίκα τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας στις Σπέτσες από προπέλα σκάφους. Διεκομίσθη εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Άργους.

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Λιμενικό σώμα | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Ένα σοβαρό περιστατικό σήμανε συναγερμό στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) στο νησί των Σπετσών. Υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, μια γυναίκα -κατά πληροφορίες ρωσικής καταγωγής- υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα όταν χτυπήθηκε από την προπέλα ενός διερχόμενου σκάφους.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, στο σημείο του ατυχήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και διασώστες του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής της, η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα δια θαλάσσης στην περιοχή της Κόστας.

Από εκεί, έχει ήδη οργανωθεί η επείγουσα μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τραύματά της.

 

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