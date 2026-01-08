Μενού

Σοβαρό τροχαίο ανάμεσα σε 2 φορτηγά στον Κηφισό: Έσπασε τις μπάρες και πέρασε στο άλλο ρεύμα

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο φορτηγά.

Reader symbol
Newsroom
τροχαίο-φορτηγα-κηφισός
Τροχαίο στον Κηφισό | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό τροχαίο ανάμεσα σε δύο φορτηγά σημειώθηκε κατά τις 5:30 στη λεωφόρο Κηφισού.

Το περιστατικό έγινε όταν υπό άγνωστες συνθήκες φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό, στο ύψος του River West.

Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ