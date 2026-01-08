Σοβαρό τροχαίο ανάμεσα σε 2 φορτηγά στον Κηφισό: Έσπασε τις μπάρες και πέρασε στο άλλο ρεύμα

Σοβαρό τροχαίο ανάμεσα σε δύο φορτηγά σημειώθηκε κατά τις 5:30 στη λεωφόρο Κηφισού.
Το περιστατικό έγινε όταν υπό άγνωστες συνθήκες φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό, στο ύψος του River West.
Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.
