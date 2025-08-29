Σοβαρό τροχαίο με δύο ΙΧ στη Θεσσαλονίκη: Οι οδηγοί στο νοσοκομείο

Ένα σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (29/8στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Cosmos στην Μουδανίων, με δύο ΙΧ να εμπλέκονται στο ατύχημα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, τα αυτοκίνητα κινούταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Περί αυτού μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα, που κινούταν με υπερβολική ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα.

Ως αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης, το δεύτερο ΙΧ έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την οδηγό του ενός αυτοκινήτου να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.