Σοβαρό τροχαίο με νταλίκα στην Κόρινθο: Καρφώθηκε στο διάζωμα και τυλίχθηκε στις φλόγες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 00:00, στην Εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν νταλίκα που μετέφερε ξύλα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και εμβόλισε το διαχωριστικό διάζωμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά που τύλιξε το όχημα και απανθράκωσε τόσο την καμπίνα του οδηγού, όσο και το φορτίο. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς, ωστόσο η νταλίκα κάηκε ολοσχερώς. Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.

Πηγή: korinthostv