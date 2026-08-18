Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα: Κρίσιμες ώρες για 39χρονο μοτοσικλετιστή μετά από σύγκρουση με ταξί

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 39χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος έπεσε θύμα σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βούλα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το δραματικό περιστατικό συνέβη όταν όχημα ταξί επιχείρησε αιφνίδια αναστροφή, ανακόπτοντας βίαια την πορεία του άτυχου αναβάτη.

Το ρολόι έδειχνε περίπου 21:30 όταν εκτυλίχθηκαν οι εφιαλτικές σκηνές στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, ο 39χρονος κινούνταν κανονικά με τη μηχανή του στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα. Η πορεία του διακόπηκε απότομα όταν ο οδηγός του ταξί φέρεται να πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό αναστροφής, παρασύροντάς τον με σφοδρότητα και ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο μετέφερε εσπευσμένα τον βαρύτατα τραυματισμένο άνδρα στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται εξαιρετικά κρίσιμες για τη ζωή του.

Ο οδηγός του επαγγελματικού οχήματος συνελήφθη άμεσα από τις Αρχές. Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και η επικίνδυνη οδήγηση. Αξίζει να σημειωθεί πως το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε αρνητικό.

