Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλέτα εμβόλισε τουριστικό λεωφορείο

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού στη Θεσσαλονίκη, με τραυματία έναν μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, περίπου στις 19:00, ο 55χρονος αναβάτης συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε υπηκόους Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο άντρας υπέφερε πολλαπλούς τραυματισμούς, σταθεροποιήθηκε επί τόπου και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.