Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό Αθηνών - Πατρών, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο πως τραυματίας «κατέληξε» στο νοσοκομείο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών - Πατρών έλαβε χώρα πριν το τούνελ στην Παναγοπούλα στην Ολυμπία Οδό, ενώ ένας άνδρας που είχε διακομιστεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο, έφυγε από τη ζωή.

Τροχαίο στην Αθηνών - Πατρών: Πώς έγινε

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός ενός Ι.Χ. τύπου Yaris προσπάθησε να προσπεράσει ένα Ford Raptor, όμως «βρήκε» το όχημα στο πίσω μέρος του.

Ακολούθησαν τρεις ανατροπές, με αποτέλεσμα το Yaris να ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου και σχεδόν αμέσως να τυλιχθεί στις φλόγες. Δυστυχώς η οδηγός του(σύμφωνα με πληροφορίες ήταν από το Αίγιο) εγκλωβίστηκε και βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο.

Όσον αφορά τους δύο επιβάτες (από τα Μέγαρα) του Ford Raptor τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, αλλά όπως αναφέραμε ο ένας «έφυγε» από τη ζωή.

