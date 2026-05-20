Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Νεκρός οδηγός μηχανής - Συγκρούστηκε με περιπολικό και φορτηγό

Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αττική Οδό, κοντά στα διόδια Ανθούσας.
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 15:10, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τον σταθμό διοδίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα που κινούνταν στο σημείο προσέκρουσε αρχικά στον καθρέφτη περιπολικού της Αστυνομίας, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και στη συνέχεια συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό. Ο μοτοσικλετιστής υπέστη θανάσιμα τραύματα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
