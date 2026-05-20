Μενού

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Νεκρός οδηγός μηχανής - Συγκρούστηκε με περιπολικό και φορτηγό

Νεκρός ένας 60χρονος μοτοσικλετιστής στην Αττική Οδό την Τετάρτη (20/05). Προσέκρουσε με τη μηχανή του στα διόδια της Ανθούσας.

Reader symbol
Newsroom
Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους της Αττικής | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αττική Οδό, κοντά στα διόδια Ανθούσας.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 15:10, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τον σταθμό διοδίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα που κινούνταν στο σημείο προσέκρουσε αρχικά στον καθρέφτη περιπολικού της Αστυνομίας, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και στη συνέχεια συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό. Ο μοτοσικλετιστής υπέστη θανάσιμα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ