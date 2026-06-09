Μενού

Σοβαρό τροχαίο στην Ηλιούπολη: Φορτηγό καρφώθηκε σε κολώνα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε προ ολίγο στην Ηλιούπολη, όταν ένα φορτηγό «καρφώθηκε» σε κολώνα, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Reader symbol
Newsroom
Τροχαίο με φορτηγό
Τροχαίο με φορτηγό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων έχουν προκληθεί στην Ηλιούπολη, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προ ολίγου, με την εμπλοκή ενός φορτηγού οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ο οδηγός του βαρέος οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολώνα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε την πτώση της κολώνας στο οδόστρωμα, καθιστώντας το σημείο μη προσπελάσιμο.

Λόγω του συμβάντος, η Τροχαία προχώρησε σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πίνδου. Το κλείσιμο του δρόμου εκτείνεται από το ύψος της οδού Αναξαγόρα έως και το ύψος της οδού Σωκράτους.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ