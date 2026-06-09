Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων έχουν προκληθεί στην Ηλιούπολη, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προ ολίγου, με την εμπλοκή ενός φορτηγού οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ο οδηγός του βαρέος οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολώνα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε την πτώση της κολώνας στο οδόστρωμα, καθιστώντας το σημείο μη προσπελάσιμο.

Λόγω του συμβάντος, η Τροχαία προχώρησε σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πίνδου. Το κλείσιμο του δρόμου εκτείνεται από το ύψος της οδού Αναξαγόρα έως και το ύψος της οδού Σωκράτους.