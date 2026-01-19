Μενού

Σοβαρό τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Ταξί παρέσυρε πεζό - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ταξί παρέσυρε πεζό σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Ο άνδρας διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

Νοσοκομείο Γεννηματάς
Νοσοκομείο Γεννηματάς | EUROKINISSI
Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα σήμερα το πρωί (19/1) στις 11:00 στο κέντρο της Αθήνας στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους.

Κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες ταξί παρέσυρε πεζό. Άμεσα έπευσαν πέντε πυροσβέστες στο σημείο και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το Action24, ο περαστικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. 

 

