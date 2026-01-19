Σοβαρό τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Ταξί παρέσυρε πεζό - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα σήμερα το πρωί (19/1) στις 11:00 στο κέντρο της Αθήνας στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους.
Κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες ταξί παρέσυρε πεζό. Άμεσα έπευσαν πέντε πυροσβέστες στο σημείο και το ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με το Action24, ο περαστικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
- Γιατί η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις μου προκάλεσε τόση αμηχανία
- Πυρά Μαρινάκη σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτά ακούγονται από γιατρό»
- Οι πιθανότητες να διέφυγε στη Γερμανία η Λόρα: Τι είπαν στην ασφάλεια Πάτρας οι γονείς της
- Η Χίος αποκτά ρομπότ «ντελιβεράδες»: Το πρωτοποριακό project του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.