Σοβαρό τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Ταξί παρέσυρε πεζό - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα σήμερα το πρωί (19/1) στις 11:00 στο κέντρο της Αθήνας στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους.

Κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες ταξί παρέσυρε πεζό. Άμεσα έπευσαν πέντε πυροσβέστες στο σημείο και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το Action24, ο περαστικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.