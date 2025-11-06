Μενού

Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: ΙΧ εξετράπη της πορείας του - Ένας τραυματίας

Έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος στο Παγκράτι είναι σε εξέλιξη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/11) στο Παγκράτι.

Το συμβάν σημειώθηκε επί της οδού Φιλολάου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο μετέβησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, τον οποίο παρέλαβε το ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος είναι σε εξέλιξη.


 

