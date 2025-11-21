Μενού

Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Σε κρίσιμη κατάσταση μία πεζή

Κλιμάκιο της Τροχαίας στο Παγκράτι για τα αίτια του τροχαίου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι. Σε αυτό ενεπλάκησαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δύο οχήματα και μία πεζή που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Στο σημείο αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ το θύμα ήδη βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.
 

