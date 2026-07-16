Σοβαρό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο - Τραυματίστηκε 9χρονο κοριτσάκι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16/7 στο Παλαιό Φάληρο επί της Ποσειδώνος στο ύψος της Αιόλου.
Συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα και τραυματίστηκε 9χρονο κορίτσι που επέβαινε σε αυτό.
Το παιδί διεκομίσθη στο νοσοκομείο σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.
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