Σοβαρό τροχαίο στον Λαγκαδά: Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο μετά από μετωπική δύο οχημάτων

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων, το μεσημέρι στον δρόμο από το Κολχικό προς τον Σοχό, στην περιοχή του Λαγκαδά.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου ενώ η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Σύμφωνα με το livelagadas.gr, στο σημείο έσπευσαν τέσσερα περιπολικά της ΕΛΑΣ, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Η Πυροσβεστική επιχείρησε απεγκλωβισμό και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε ρίψη υλικών στον δρόμο, καθώς υπήρξε διαρροή λαδιών που καθιστούσε επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.
- Στρατός 2026: Ξεχάστε όσα ξέρατε – Νέοι κανόνες για αναβολές, Ι5 και εξαγορά
- Η μικρή «ζούγκλα» στο κέντρο της Αθήνας: 45 χρόνια εγκατάλειψης σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία
- GNTM 6: Η Πυργιώτισσα τσιρλίντερ με καταγωγή από τη Ρωσία που ξετρέλανε τους κριτές: Έπαιξε σε ταινία με τον Νταφόε
- Τοκογλύφοι είχαν απαγάγει τον Σωτήρη Μουστάκα και τον έχωσαν σε πορτ μπαγκάζ: «2.500.000 αλλιώς...»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.