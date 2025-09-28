Σοβαρό τροχαίο στον Λαγκαδά: Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο μετά από μετωπική δύο οχημάτων

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων, το μεσημέρι στον δρόμο από το Κολχικό προς τον Σοχό, στην περιοχή του Λαγκαδά.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου ενώ η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το livelagadas.gr, στο σημείο έσπευσαν τέσσερα περιπολικά της ΕΛΑΣ, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Η Πυροσβεστική επιχείρησε απεγκλωβισμό και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε ρίψη υλικών στον δρόμο, καθώς υπήρξε διαρροή λαδιών που καθιστούσε επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.