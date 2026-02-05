Σοβαρό τροχαίο στον Σκαραμαγκά - Λεωφορείο του ΟΑΣΑ συγκρούστηκε με ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα ανάμεσα σε λεωφορείο του ΟΑΣΑ και ΙΧ αυτοκίνητο σημειώθηκε στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά αργά το βράδυ της Πέμπτης.
Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το βράδυ όταν το λεωφορείο του ΟΑΣΑ συγκρούστηκε με το ΙΧ κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Η πρόσκρουση λεωφορείου και ΙΧ, που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο ανετράπη. Το ΙΧ υπέστη σοβαρές φθορές και ο οδηγός εγκλωβίστηκε.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Ελευσίνα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον οδηγό και τον παρέδωσαν, με σοβαρά τραύματα, σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε κληθεί στο σημείο.
Όπως ήταν φυσικό εξαιτίας του ατυχήματος η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα διεξαγόταν για αρκετή ώρα με μεγάλη δυσκολία.
