Σοβαρό τροχαίο στον Σκαραμαγκά - Λεωφορείο του ΟΑΣΑ συγκρούστηκε με ΙΧ

Η πρόσκρουση λεωφορείου και ΙΧ στον Σκαραμαγκά, που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο ανετράπη.

troxaio_skaramagas
Σοβαρό τροχαίο στον Σκαραμαγκά | Orange Press Agency
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα ανάμεσα σε λεωφορείο του ΟΑΣΑ και ΙΧ αυτοκίνητο σημειώθηκε στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το βράδυ όταν το λεωφορείο του ΟΑΣΑ συγκρούστηκε με το ΙΧ κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η πρόσκρουση λεωφορείου και ΙΧ, που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο ανετράπη. Το ΙΧ υπέστη σοβαρές φθορές και ο οδηγός εγκλωβίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Ελευσίνα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον οδηγό και τον παρέδωσαν, με σοβαρά τραύματα, σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε κληθεί στο σημείο.

Όπως ήταν φυσικό εξαιτίας του ατυχήματος η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα διεξαγόταν για αρκετή ώρα με μεγάλη δυσκολία.

