Σοβαρό τροχαίο ξημερώματα στη Βουλιαγμένης: Ένας σοβαρά τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 1 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μοτοσυκλέτα.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία. Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ το σημείο που έγινε το τροχαίο είναι γεμάτο με φανάρια κάτι που σημαίνει πως ένας από τους δύο οδηγούς παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Παράλληλα, στην περιοχή υπάρχουν πολλές κάμερες, κάτι που κάνει τους άνδρες της Τροχαίας να θεωρούν θέμα χρόνου το να ανακαλύψουν ποιος από τους δύο οδηγούς έφταιγε.