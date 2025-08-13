Συγκλονισμένος παραμένει ο χώρος του πολιτισμού και του θεάτρου από τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού και σεναριογράφου, Σοφίας Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών μετά από πνιγμό στους Φούρνους της Ικαρίας.

Ο ηθοποιός Άγγελος Μπούρας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως η Σοφία Σεϊρλή θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα το Σάββατο 16 Σεπτεβρίου στις 11:30 χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια τελετή σε εκκλησιαστικό χώρο.

«Το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 11:30 θα αποχαιρετήσουμε τη Σοφία μας στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας» αναφέρει στην ανάρτησή του ο ηθοποιός για τη Σοφία Σεϊρλή.

Σοφία Σεϊρλή: Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση

Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε την Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025, στους Φούρνους Ικαρίας, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η αγαπημένη ηθοποιός, που ήταν 77 ετών, είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Η ξαδέλφη της και γνωστή συγγραφέας, Έρση Σεϊρλή, την αποχαιρέτησε με συγκινητικές και σπαρακτικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Σοφία Σεϊρλή είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στο θέατρο και την τηλεόραση.

Μία από τις τελευταίες εμφανίσεις της ήταν στο τηλεπαιχνίδι «Τα τετράγωνα των αστέρων», όπου μοιράστηκε ένα ιδιαίτερο περιστατικό από την προσωπική της ζωή, περιγράφοντας με χιούμορ μια στιγμή κατά την οποία νόμιζε πως μιλούσε σε ανθρώπους, που τελικά αποδείχθηκαν… θάμνοι.