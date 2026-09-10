Σοκ από τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας», αποκαλύπτει ο δικηγόρος του

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, ο στενός του φίλος και δικηγόρος, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ξεκαθαρίζοντας πως ο τραγουδιστής δεν αντιμετώπιζε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας.

Ο κΛυκούδης αποκάλυψε πως είχε συναντηθεί με τον αγαπημένο καλλιτέχνη μόλις μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του και δεν υπήρξε η παραμικρή ένδειξη που να πρόδιδε κάποια αδιαθεσία ή ασθένεια.

«Εγώ με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς ειδικότερα για το εάν υπήρχε ιστορικό καρδιολογικού προβλήματος, ο δικηγόρος απάντησε πως, από όσα ο ίδιος γνωρίζει, δεν υπήρχε καμία τέτοια πάθηση.

Ωστόσο, διευκρίνισε πως την πιο ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα για το ιατρικό προφίλ του τραγουδιστή την έχει μόνο ο προσωπικός του γιατρός και κουμπάρος του, κ. Ζαφειρίου, με τον οποίο τον συνέδεε μια πολυετής και στενή σχέση.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έχει πάρει νομικές διαστάσεις, καθώς οι εισαγγελικές αρχές ήδη ερευνούν τα αίτια.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, ο κ. Λυκούδης τόνισε ότι τον λόγο πλέον έχει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα αποφασίσει για τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθηθούν. «Τα δικονομικά δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει η οικογένεια. Θα έρθω σήμερα σε επαφή μαζί της.

Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου, απλώς τώρα η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να διορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις, ώστε να διαλευκανθεί και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης», κατέληξε στις δηλώσεις του.