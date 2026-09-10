Οι κρίσιμες ώρες πριν τον θάνατο Μαζωνάκη: Η κατάθεση της γιατρού - Βίντεο με το ασθενοφόρο στο ιατρείο

Ανατρεπτικά δεδομένα έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς φέρεται η κατάσταση της υγείας του να ήταν ήδη επιβαρυμένη όταν επισκέφθηκε το υπό έρευνα ιατρείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Κατά τα λεγόμενα της ίδιας της γιατρού της κλινικής που εξυπηρέτησε τον κ. Μαζωνάκη, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, ο τραγουδιστής «δεν μπορούσε καλά - καλά να αρθρώσει λόγο, δεν μπορούσε να μιλήσει».

Ακόμα, όταν ο ίδιος της ζήτησε να του προτείνει θεραπείες, η ίδια του πρότεινε την πλασμαφαίρεση, ισχυριζόμενη πως η κλινική διέθετε πιστοποιημένο μηχάνημα για τη διαδικασία.

Μάλιστα, προκαλεί αίσθηση πως καθ' ομολογία της ίδιας, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ρώτησε για τυχόν παρενέργειες, εκείνη του απάντησε πως η διαδικασία δεν ενέχει κάποιον κίνδυνο.

Θάνατος Μαζωνάκη: Γυναικολόγος δηλώνει η γιατρός

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέελιξη βρίσκονται ο έρευνες στο επίμαχο ιατρείο, με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να έχει αποχωρήσει προ ολίγου, με το Ελληνικό FBI και τους εισαγγελείς να παραμένουν.

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Στο επίκεντρο τίθεται το αν τα δύο ιατρεία που στεγάζονται στο συγκεκριμένο κτίριο, έχουν άδειες για τις θεραπείες που προσφέρουν και κατά πόσο είναι κάτι τέτοιο νόμιμο.

Όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ, το ένα ιατρείο ανήκει σε παθολόγο, και το δεύτερο στη σύντροφό του, η οποία δεν έχει κάποια ειδικότητα, αλλά ισχυρίζεται πως είναι γυναικολόγος.

Από την κατάθεσή της, προκύπτει ένα κεντρικό ερώτημα, το αν δηλαδή ήταν προγαμματισμένη η θεραπεία που έλαβε ο κ. Μαζωνάκης, ή αν έγινε επιτόπου κατόπιν αιτήματός του.

Θάνατος Μαζωνάκη: Βίντεο με το ασθενοφόρο στο ιατρείο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις έρευνες, όιπως μεταφέρει η ΕΡΤ, στο «μικροσκόπιο» μπαίνει τώρα για το ιατρείο, τιο πρωτόκολλο που ακολουθούταν προκειμένου να διεξάγεται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στους ασθενείς.

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Πιο ειδικά, για τη συγκεκριμένη διαδικασία η ιδιωτική κλινική θα έπρεπε να φέρει ειδική άδεια, εξειδικευμένο προσωπικό, το απαραίτητο πιστοποιημένο μηχάνημα, αλλά και να διαθέτει εύλογο ιατρικό λόγο για την εφαρμογή της.

Οι αρχές «χτενίζουν» για αυτό τον λόγο τον χώρο, προς εξεύρεση όποιων στοιχείων μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.

Την ίδια στιγμή, στο βίντεο της ΕΡΤ, φαίνεται το ασθενοφόρο που παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς προσέρχεται με ταχύτητα στην περιοχή.

Επιπλέον ερωτήματα για την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ, είναι πότε έγινε η κλήση και από ποιους, και ο λόγος για τον οποίο οι ερευνούμενοι γιατροί δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο.