Σοκ σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Κρήτη: Η στιγμή που διαιτητής καταρρέει στο γήπεδο

Πάγωσε το αίμα ποδοσφαιριστριών και θεατών σε αγώνα στην Κρήτη όταν ο διαιτητής κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο.
Όπως αναφέρει το Star, το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε στο γήπεδο της Τυλίσου, όπου διεξαγόταν ο αγώνας ΟΦΗ Ποσειδώνας Χανίων για το πρωτάθλημα γυναικών Κ17.
Γύρω στο 10ο λεπτό του αγώνα ο διαιτητής, μέλος του συνδέσμου διαιτητών Ηρακλείου, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.
Η γιατρός του αγώνα έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο διαιτητής ανέκτησε γρήγορα τις αισθήσεις του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διαιτητής αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε στο χορτάρι, ενώ δεν έχει ιατρικό ιστορικό.
