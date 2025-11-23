Μενού

Σοκ σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Κρήτη: Η στιγμή που διαιτητής καταρρέει στο γήπεδο

Διαιτητής κατέρρευσε στο γήπεδο σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Κρήτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

διαιτητής Κρήτη
Διαιτητής καταρρέει σε γήπεδο στην Κρήτη | Star / Glomex
Πάγωσε το αίμα ποδοσφαιριστριών και θεατών σε αγώνα στην Κρήτη όταν ο διαιτητής κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο.

Όπως αναφέρει το Star, το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε στο γήπεδο της Τυλίσου, όπου διεξαγόταν ο αγώνας ΟΦΗ Ποσειδώνας Χανίων για το πρωτάθλημα γυναικών Κ17.

Γύρω στο 10ο λεπτό του αγώνα ο διαιτητής, μέλος του συνδέσμου διαιτητών Ηρακλείου, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Η γιατρός του αγώνα έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο διαιτητής ανέκτησε γρήγορα τις αισθήσεις του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διαιτητής αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε στο χορτάρι, ενώ δεν έχει ιατρικό ιστορικό.

