Μια νέα μαρτυρία-ντοκουμέντο αποκαλύπτει τον αδίστακτο τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα.

Έξι πυροβολισμοί ακούγονται καθαρά σε βίντεο που μεταδόθηκε από το Live News του MEGA, ενώ η αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη μιλά με δάκρυα για τον άνθρωπο που έχασε.

Το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, στις 20:18, η απόλυτη ησυχία της Φοινικούντας διακόπηκε από δύο απανωτούς πυροβολισμούς. Ακολούθησαν άλλοι τέσσερις, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Φοινικούντα: Οι πυροβολισμοί που πάγωσαν την περιοχή

Σύμφωνα με το νέο βίντεο-ντοκουμέντο, ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές τον 68χρονο ιδιοκτήτη μέσα στο γραφείο του, καταδίωξε τον επιστάτη και τον εκτέλεσε με τρεις σφαίρες πισώπλατα και έριξε ακόμη μία σφαίρα, που τελικά καρφώθηκε σε τροχόσπιτο.

Μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, πέντε από τις έξι σφαίρες βρήκαν στόχο, αποτυπώνοντας την ψυχρότητα και αποφασιστικότητα του δολοφόνου.

Φοινικούντα: «Ήταν καλός άνθρωπος» λέει η αδελφή του 68χρονου

Η αδελφή του 68χρονου δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Μιλώντας δημόσια, περιγράφει τον αδελφό της ως «πολύ καλό άνθρωπο, δεν είχε πειράξει κανέναν» και ζητά δικαίωση:

«Το μόνο που θέλω είναι να βρεθούν οι ένοχοι και να αναπαυθεί η ψυχή του».

Η ίδια θυμάται τον αδελφό της να χτίζει με τα χέρια του την περιουσία του, χωρίς ποτέ να φαντάζεται ότι η ζωή του θα τελείωνε με τόσο βίαιο τρόπο.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου, με τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου να θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας.

Ένας μήνας μετά το στυγερό έγκλημα, η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη.