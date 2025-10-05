Σοκ στη Λέσβο: Σερβιτόρα έριξε καυτό νερό σε μωρό - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία στη Λέσβο, καθώς τις βραδινές ώρες χθες, μία εργαζόμενη σε κατάστημα εστίασης τραυμάτισε σοβαρά ένας βρέφος, όταν έριξε πάνω του καυτό ρόφημα.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης προέβησαν στη σύλληψη της 20χρονης, η οποία κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη εντός καταστήματος εστίασης που λειτουργεί στη Χερσαία Ζώνη του Λιμένα Μυτιλήνης. Η νεαρή γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εργασίας της, φέρεται να έχυσε κατά λάθος ζεστό ρόφημα πάνω στο μωρό, το οποίο βρισκόταν σε καρότσι.

Με σοβαρά εγκαύματα το μωρό στη Λέσβο

Το παιδί υπέστη εγκαύματα και άμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» για τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το βρέφος ακολούθως αεροδιακομίστηκε στην Αθήνα, όπου συνεχίζει να λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής του.

Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στο δυσάρεστο συμβάν, καθώς και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας εντός του καταστήματος.

Η 20χρονη παραμένει υπό κράτηση ενώ αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

