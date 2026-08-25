Τραγική κατάληξη είχε η επίσκεψη ενός τουρίστα στο «νησί των ανέμων», καθώς έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Δευτέρας (24/8) στα νερά της πολυσύχναστης παραλίας της Ψαρούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες του Mykonos Live TV, ο συναγερμός σήμανε όταν οι λουόμενοι αντιλήφθηκαν τον άτυχο άνδρα να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα. Άμεσα επικράτησε αναστάτωση και ειδοποιήθηκε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος έσπευσε άμεσα στο σημείο επιβιβασμένος σε μικρό φουσκωτό σκάφος.

Με τη συνδρομή και άλλων κολυμβητών που έσπευσαν να βοηθήσουν, ο άνδρας ανασύρθηκε στο σκάφος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην ακτή. Μπροστά στα έντρομα μάτια του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στην άμμο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με τον ναυαγοσώστη να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες κάνοντάς του καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Δυστυχώς, παρά την άμεση κινητοποίηση, ο αραβικής καταγωγής τουρίστας δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης.

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου έχει ήδη ξεκινήσει τη διενέργεια προανάκρισης για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο, ενώ η σορός αναμένεται να υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε πνιγμό.