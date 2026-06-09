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Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου είχε «ταμπουρωθεί» σε μηχανή Smart

Οδηγός στη Θεσσαλονίκη άκουσε περίεργους θορύβους από τη μηχανή του Smart του και ανακάλυψε έντρομος ένα φίδι ενός μέτρου.

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Φίδι σε αυτοκίνητο
Φίδι σε αυτοκίνητο | Glomex
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Μια τρομακτική έκπληξη περίμενε έναν οδηγό στη Θεσσαλονίκη, όταν σταμάτησε για να ελέγξει έναν περίεργο θόρυβο στο αυτοκίνητό του. Ανοίγοντας τον χώρο της μηχανής στο πίσω μέρος του Smart του, αντίκρισε έντρομος ένα φίδι, μήκους περίπου ενός μέτρου, να έχει «ταμπουρωθεί» ανάμεσα στα εξαρτήματα.
 

Δεν πρόκειται για πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς τα ερπετά συχνά αναζητούν τη θερμότητα των κινητήρων, ιδιαίτερα όταν τα οχήματα σταθμεύουν κοντά σε πυκνή βλάστηση.
 

@megatvnews

🐍Μπροστά σε μια απρόσμενη έκπληξη βρέθηκε οδηγός στη Θεσσαλονίκη, όταν διαπίστωσε ότι ένα φίδι είχε βρει καταφύγιο στη μηχανή του αυτοκινήτου του. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παπαναστασίου, στην περιοχή της Χαριλάου, και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τη χρήση ειδικής λαβίδας, το φίδι απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το όχημα. Βίντεο: miltos_voul #MegaGegonota #MegaTV #News #fyp #fy

♬ πρωτότυπος ήχος - MEGA News - MEGA News


Οι ειδικοί υπενθυμίζουν στους πολίτες πως σε τέτοιες περιπτώσεις η ψυχραιμία είναι το κλειδί. Οι οδηγοί δεν πρέπει να επιχειρούν την απομάκρυνση του ζώου μόνοι τους. 

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