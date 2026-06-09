Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου είχε «ταμπουρωθεί» σε μηχανή Smart

Μια τρομακτική έκπληξη περίμενε έναν οδηγό στη Θεσσαλονίκη, όταν σταμάτησε για να ελέγξει έναν περίεργο θόρυβο στο αυτοκίνητό του. Ανοίγοντας τον χώρο της μηχανής στο πίσω μέρος του Smart του, αντίκρισε έντρομος ένα φίδι, μήκους περίπου ενός μέτρου, να έχει «ταμπουρωθεί» ανάμεσα στα εξαρτήματα.



Δεν πρόκειται για πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς τα ερπετά συχνά αναζητούν τη θερμότητα των κινητήρων, ιδιαίτερα όταν τα οχήματα σταθμεύουν κοντά σε πυκνή βλάστηση.





Οι ειδικοί υπενθυμίζουν στους πολίτες πως σε τέτοιες περιπτώσεις η ψυχραιμία είναι το κλειδί. Οι οδηγοί δεν πρέπει να επιχειρούν την απομάκρυνση του ζώου μόνοι τους.